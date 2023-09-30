شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر بالزى الأحمر وسينجيدا بالأزرق فى مواجهة الكونفدرالية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عصر اليوم السبت، في أحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزاني، في إطار مواجهات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الإجتماع الفني، على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر الزي الأحمر كاملاً على أن يرتدي الحارس اللون الأصفر.

فيما يرتدي فريق سينجيدا التنزاني القميص الأزرق والشورت الازرق بينما يرتدي حارس المرمى الزي الفسفوري كاملاً.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل بمجموع المباراتين سوف يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة.

ويستضيف مودرن فيوتشر، غداً الأحد، نظيره فريق سينجيدا التنزاني، في تمام السادسة مساءً، على ملعب ستاد السلام ، بإيا دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.