شكرا لقرائتكم خبر عن غرف ملابس استاد القاهرة تتزين بالزى الأبيض قبل مواجهة الزمالك وأرتا سولار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهيأت غرف ملابس استاد القاهرة الدولى، لاستقبال فريق الزمالك، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم تجهيز غرف الملابس ووضع قمصان اللاعبين، قبل وصولهم ملعب المباراة، حتى تصبح جاهزة لاستقبالهم، وخوض عمليات الاحماء على أرض الملعب قبل انطلاق اللقاء.

الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى مباراة الذهاب ، وسجل الهدفين ، جابريل دادزي بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه في الدقيقة 60.

ويحتاج الأبيض للفوز بثلاثة أهداف على بطل جيبوتى لضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعد خسارة لقاء الذهاب الذى أقيم فى تنزانيا بثنائية نظيفة.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.