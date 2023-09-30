شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض طلب إنبى للمشاركة بكأس السوبر للأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، الخطاب الذي أرسله نادي إنبي للمطالبة بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المقبلة برفقة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا، باعتباره أحد أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس مصر عقب استبعاد الزمالك من البطولة.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة عن أن اللوائح الخاصة بالبطولة لا يمكن تغييرها، موضحًا أن الحالة التي فرضها استبعاد الزمالك لانسحابه من الموسم الماضي، تقتضى وفقا للائحة البطولة مشاركة وصيف كأس مصر، أو ترشيح فريق من الدوري حسب ترتيبه.

وأوضح المصدر أن إنبي يحق له المشاركة حال الفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، وبالتالي يضمن المشاركة سواء كان بطلا للكأس أو وصيفا، لأن أطراف نصف النهائي الآخر أحدهما بيراميدز المشارك في السوبر كوصيف للدورى، والزمالك المستبعد من البطولة.

وخاطب مسئولو نادى إنبى اتحاد الكرة بشكل رسمى للمشاركة فى بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بنسختها الجديدة بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر المقرر إقامتها فى الرابع من أكتوبر المقبل.

وفسر مسئولو نادى إنبي سبب طلبهم المشاركة فى السوبر بأنهم الأحق خاصة أن الفريق البترولى يعتبر الممثل الوحيد فى لكأس مصر بعد مشاركة الأهلى باعتباره بطل الدورى وبيراميدز باعتباره الوصيف وسيراميكا كونه بطل كأس رابطة الأندية المحترفة.

كان عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات أكد أن الفريق الرابع المشارك في بطولة السوبر سيكون إنبى حال فوزه على الأهلى فى نصف نهائي كأس مصر، أما فى حال خسارة الفريق البترولى فيشارك فيوتشر باعتباره رابع الدورى الموسم الماضى بعد استبعاد الزمالك.

واعترض مسئولو نادى فى الخطاب على الطريقة التى سيتم بها اختيار الفريق الرابع المشارك فى بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بنسخته الجديدة،خاصة أن النادى البترولى يعتبر الممثل الوحيد لكأس مصر على حد وصفهم.