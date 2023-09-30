آسياد هانغجو: ذهبيتان لقوى البحرين

الرياص - اسماء السيد - هانغجو (الصين): حققت البحرين ثنائية ذهبية فضية في سباق 400 م سيدات السبت في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، مع تتويج مجيدات أولواكيمي أديكويا أمام مواطنتها سلوى عيد ناصر، فيما خطف العداء بيرهانو باليو ذهبية 10 آلاف متر.

ثلاث ذهبيات

ورفعت البحرين رصيدها إلى ثلاث ذهبيات في الألعاب الحالية، بعد تتويج كيلونزو موتوسيو في سباق 10 آلاف م للسيدات الجمعة.

وسجّلت النيجيرية الأصل أديكويا 50.66 ثانية مقابل 50.92 لعيد ناصر، بعد سيطرتهما على السباق من بدايته حتى النهاية، فيما حلّت الماليزية فالابوي شيرين سامسون ثالثة (52.58).

واستعادت أديكويا (30 عاماً) الذهبية التي أحرزتها في إينتشيون 2014 من عيد ناصر (25 عاماً) المتوجة في النسخة الماضية في جاكرتا 2018.

وقالت أديكويا لفرانس برس "لقد واجهت وفزت أمام افضل العداءات على مستوى العالم. كنت في وضعية جيدة خلال السباق وهذا ما ادى الى تتويجي بالذهب".

تابعت "رسالتي للرياضيات في البحرين بعدم الاستسلام واطالبهم بالعمل والاجتهاد دائما لتحقيق الاهداف والنتائج.. في أولمبياد باريس، أريد ان احرز ميدالية، لا اعرف ما هو معدنها لكن اريد ميدالية".

وكانت عيد ناصر، بطلة العالم 2019 في الدوحة، اوقفت في 2021 لعامين بسبب خرقها قواعد المنشطات.

وبعدها بقليل، نال بيرهانو باليو سباق 10 آلاف م، مسجلاً 29:25.5 دقيقة.