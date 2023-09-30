آسياد هانغجو: العداء مسرحي يمنح السعودية ذهبيتها الأولى

الرياص - اسماء السيد - هانغجو (الصين): منح العداء المخضرم يوسف مسرحي السعودية ميداليتها الأولى في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، بعد احرازه ذهبية سباق 400 م السبت، اثر منافسة مثيرة حتى الرمق الأخير.

وسجّل مسرحي (35 عاماً) 45.55 ثانية، متقدماً على الياباني كنتارو ساتو (45.57) والبحريني الشاب يوسف علي عباس (45.65).

وقلص مسرحي الفارق بعد أول 200 م وراء عباس، وصمد حتى خط الوصول في ظل تقدّم سريع من ساتو الذي حلّ ثانياً بفارق عشرَين من الثانية.

ميدالية سابقة

وكان مسرحي قد أحرز ذهبية السباق في ألعاب إينتشيون 2014 (44.46) وبرونزية غوانغجو 2010 (45.71)، كما يملك ذهبية التتابع في السباق عينه في نسخة 2010.

قال مسرحي لوكالة فرانس برس "كما وعدت أمس، اول ميدالية ستكون عن طريق يوسف المسرحي.. السباق كان صعباً جدًا وتكتيكياً بوجود العدائين اليابانيين".

تابع مسرحي الذي قال انه كان يتوقع فضية أو برونزية وليس ذهبية "أريد أن احافظ على عرشي، ملك آسيا في 400 متر قد عاد، وهذا زمني.. بخصوص أولمبياد باريس لا أعد بشيء لكن سأسعى بكل قوة للحصول على ميدالية، وسأبدأ الاعداد من الان".

بدوره، قال عباس (20 عاماً) "بالتأكيد أنا سعيد جداً وتعب جداً ايضاً.. سأعود الى البحرين بالميدالية. الآن سأذهب واحتفل وارتاح وبعدها استعد للاستحقاقات المقبلة وابرزها الاولمبياد".

وعندما كان مسرحي يستعدّ للمشاركة في أولمبياد ريو2016، تعرّض للإيقاف 4 أعوام بسبب إخفاقه في تجاوز اختبار المنشطات.

وحين انتهى إيقافه، قرّر ألا تكون عودته عادية، فحقق فضية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا، إلى جانب فضية البطولة العربية في المغرب وبرونزية البطولة الآسيوية في تايلاند 2023.