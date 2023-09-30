فانتازي.. انخفاض نسبة تعيين هالاند كقائد لصالح موريس "فهل ينجح الأخير؟"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تواجد كارلتون موريس مهاجم نادي لوتون تاون في المركز الثالث بقائمة اللاعبين الأكثر تعيينا كقائد "Captain" لتشكيل فانتازي الدوري الإنجليزي.

وسعى مدربو فانتازي الدوري الإنجليزي إلى الاستفادة من الجولة السابعة المزدوجة للوتون تاون من خلال تعيين موريس قائدا لتشكيلتهم (5.6 مليون جنيه إسترليني) في مواجهة إيفرتون وبيرنلي.

انخفض تعيين إيرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني) كقائد في فانتازي قليلاً، حيث عينه في الجولة السادسة 8.14 مليون مدرب، وفي الجولة السابعة 7.9 مليون مدير فني.

ومن بين أفضل 100 مدرب في التصنيف العالمي الحالي للفانتازي، خاطر ثلاثة منهم بتعيين موريس قائدا للفريق، بينما أعطى أحدهم شارة القيادة للاعب خط وسط تشيلسي إنزو فرنانديز (4.9 مليون جنيه إسترليني). وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي

ولاعب آخر أعطى كيران تريبير (6.7 مليون جنيه إسترليني) شارة القيادة ويأمل في تجنب اللعنة التي أصابت اللاعبين الأكثر شراءً في فانتازي هذا الموسم.

وفشل كل اللاعبين الذين تصدروا قائمة الأكثر شراء للجولات السابقة في التسجيل أو الصناعة وتحقيق بعض النقاط الجيدة، حيث تصدر كيران تريبير هذه القائمة في الجولة السابعة عن طريق 800 ألف مدرب جديد.