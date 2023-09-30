جماهير الزمالك تملأ جنبات استاد القاهرة قبل مواجهة أرتا سولار

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت جماهير الزمالك على امتلاء جنبات استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتشهد هذه المباراة حضور 30 ألف مشجع وفقا للموافقات الأمنية التي حصل عليها نادي الزمالك.

وكان الكولومبي خوان أوسوريو أعلن تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة بطل جيبوتي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.