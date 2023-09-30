الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي ليفربول نظيره توتنهام ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 7.30 مساء.

يبدأ مدرب ليفربول "يورجن كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك اليستر، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق توتنهام

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب توتنهام "بوستيكوجلو" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، دي فان، روميرو، أودوجيو.

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، ريتشارليسون، سون.

يحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

