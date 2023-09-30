الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يسقط مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون، في تمام الساعة الـ 7 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق ولفرهامبتون على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو.

سجل هدف ولفرهامبتون الأول، روبن دياز "هدف عكسي" في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد، ألفاريز في الدقيقة 58 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ولفرهامبتون الثاني، هوانج هي تشان في الدقيقة 66 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ولفرهامبتون رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثالث عشر بالدوري الإنجليزي، بينما احتل السيتي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.