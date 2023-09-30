الدوري الإنجليزي.. أرسنال يواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين أرسنال وبورنموث، في تمام الساعة الـ 7 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق أرسنال على نظيره بورنموث بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي.

سجل هدف أرسنال الأول، بوكايو ساكا في الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف أرسنال الثاني، أوديجارد في الدقيقة 44 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف أرسنال الثالث، هافيرتز في الدقيقة 53 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف أرسنال الرابع، بن وايت في الدقيقة 90+3 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، بينما احتل بورنموث المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.