شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرد بالأرقام على خطاب إنبى بشأن كأس السوبر ومواعيد مبارياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مسئولو اتحاد الكرة، على خطاب نادى إنبى الذى يتضمن احتجاجًا على مواعيد مبارياته في الدورى بسبب إقامتها في الرابعة عصرًا، بجانب مطالبته بالمشاركة في كأس السوبر حتى لو خسر أمام الأهلى في نصف النهائي كمثل لكأس مصر.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن إنبى سيخوض 4 جولات في الساعة السابعة مساءً بداية من الجولة الثالثة حتى السابعة وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي سيكون إنبي خاض 6 جولات الساعة 7 و3 جولات الساعة 4 فقط .

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أن كأس مصر لا يوجد به تحديد مراكز من الثالث للأخير، واختيار فيوتشر باعتباره رابع الدوري حال خسارة إنبي من الأهلي في الدور قبل النهائي لكأس مصر لأنه لا يوجد ترتيب مراكز في كأس مصر منذ نشأة بطولة كأس مصر .

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن نادي إنبي لعب على ملعبه أمام طلائع الجيش مباراة من الجولتين التي لعبهما بالدوري ولا صحة لما يقوله مسئولوه بأنه لعب المباراتين خارج ملعبه كما جاء في بيانه .

وتساءل مسئولو اتحاد الكرة: "لماذا يتعمد رئيس نادي انبي في بياناته الحديث عن الأندية الأخرى والتي بدأت بأزمة مواليد 2003 للناشئين بالنادي الأهلي، وبيانه الحالي ضد نادي فيوتشر".