شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعود لتدريباته استعدادًا للجونة والعشرى يصحح أخطاء الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، للتدريبات الجماعية اليوم السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي كان الجهاز الفني منحها للاعبين بعد الخسارة أمام الإسماعيلي في دوري نايل.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل.

ويمتلك الاتحاد السكندري 3 نقاط في رصيده وهي محصلة فوز علي سيراميكا بهدف للأنجولي مابولولو فى أولى مباريات الفريقين بالدوري.

وحرص طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على دارسة الهفوات والثغرات التي صاحبت أداء لاعبي فريقه في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي، التي خسرها زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية.