شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يدعم أبطال منتخب مصر للصم والبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز دعمه الكامل لمنتخب مصر للصم والبكم المشارك في بطولة كأس العالم التي تقام حاليا.

وكتب السعيد على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا:" كل الدعم لأبطال منتخب مصر لكرة القدم للصم، وخالص التمنيات في تخطي دور الثمانية غدا، نحو مزيد من تشريف بلدنا الغالي مصر في بطولة العالم".

يذكر أن منتخب مصر نجح في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم حيث يواجه ألمانيا غدا في طريقه نحو حجز مكانه في الدور نصف النهائي.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.

ومن المنتظر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لخوض مباراة إنبي المحدد لها يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل في الدوري الممتاز.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.