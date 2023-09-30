شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو.. وتدريبات استشفائية للأساسيين بمباراة سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بدون راحة عقب الفوز على سان جورج الإثيوبي أمس الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية مباراة إنبي وصعوبة المرحلة القادمة، خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على تحديات صعبة بدءا من مباراة إنبي بالكأس ثم الإسماعيلي في الدوري قبل توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية.

وشهدت المحاضرة حديث كولر مع اللاعبين عن عدم وجود لاعب أساسي وآخر احتياطي في قائمة الأهلي وكل اللاعبين بالنسبة له أساسيين، وعلى من يحصل على الفرصة أن يبذل أقصى جهد للتمسك بها وأن يكون له دور فعال مع الفريق الأحمر.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة سان جورج تدريبات تأهيلية، فيما خاض اللاعبين البدلاء تدريبات متنوعة.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية للاعبي الأهلي على هامش مران اليوم، فميا قاد ميشيل يانكون تدريبات متنوعة لحراس مرمى الفريق الأحمر.