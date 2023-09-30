شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يشارك فى مران الأهلى ويعلن جاهزيته البدنية لمباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أنتوني موديست، مهاجم الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية بشكل جماعي، ليعلن جاهزيته من الناحية البدنية للمشاركة في مباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وحرص موديست على خوض برنامج بدني خلال الفترة الماضية، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية الخاص به، بعدما شهدت مباراة المصري في افتتاحية الدوري معاناة اللاعب من نقص في الجاهزية البدنية.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بدون راحة عقب الفوز على سان جورج الإثيوبي أمس الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية مباراة إنبي وعوبة المرحلة القادمة، خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على تحديات صعبة بدءا من مباراة إنبي بالكأس ثم الإسماعيلي في الدوري قبل توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية.

وشهدت المحاضرة حديث كولر عن عدم وجود لاعب أساسي وآخر احتياطي في قائمة الأهلي، وكل اللاعبين بالنسبة له أساسيون، وعلى من يحصل على الفرصة يبذل أقصى جهد للتمسك بالفرصة وأن يكون له دور مع الفريق الأحمر.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة سان جورج تدريبات تأهيلية، فيما خاض اللاعبون البدلاء تدريبات متنوعة.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية للاعبي الأهلي على هامش مران اليوم، فيما قاد ميشيل يانكون تدريبات متنوعة لحراس مرمى الفريق الأحمر.