شكرا لقرائتكم خبر عن «البطران» يحقق أفضل توقيت في ميدان الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت، السبت، تحديات مثيرة لسباق شارة ديوان رئيس الدولة لسباق الهجن بميدان الذيد، وتضمنت التحديات التي أقيمت بمتابعة وتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن، 18 شوطاً لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 4 كيلومترات.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «المسك» لعبيد بالرشيد، الشوط الثاني «اللحقة» لراشد بالعامري، الشوط الثالث «عباب» لسعيد الكتبي، الشوط الرابع «البطران» لعلي بن ميرين، بزمن قدره 6:25:58 دقائق وهو أفضل توقيت شهده السباق، الشوط الخامس «الحذرة» لزايد الخاصوني، الشوط السادس «إنذار» لفيصل الطنيجي، الشوط السابع «رماح» لراشد الخاصوني، الشوط الثامن «مشكور» لسعيد زايد، الشوط التاسع «الشاهينية» لحياب الدوسري، الشوط العاشر «شوق» لعلي الدوسري، الشوط الحادي عشر «داحس» لمحمد الكعبي، الشوط الثاني عشر «نبهان» لمحمد الكتبي، الشوط الثالث عشر «جواهر» لأحمد الخيلي، الشوط الرابع عشر «متعبة» لعبدالله الخاصوني، الشوط الخامس عشر «العاصوف» لمحمد الكتبي، الشوط السادس عشر «مصوب» لمطر بن دلموج، الشوط السابع عشر «الشامخة» لخالد الشوين، الشوط الثامن عشر «يولة» لراشد الخاصوني.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات للهجن أن تحديات سن اللقايا، شهدت مشاركة واسعة من قبل أبناء الدولة، ما يؤكد اهتمام ملاك الهجن بالمشاركة السنوية بكافة السباقات التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن.