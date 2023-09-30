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أرسنال يفوز على بورنموث برباعية نظيفة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق أرسنال فوزًا سهلًا على بورنموث بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بالأسبوع السابع لبطولة الممتاز، السبت.

افتتح بوكايو ساكا رباعية أرسنال في الدقيقة 17، وسجل مارتين أوديجارد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.

وأحرز كاي هافيرتز هدف أرسنال الثالث، والأول بقميص الفريق من ركلة جزاء آخرى في الدقيقة 53، قبل أن يضيف بين وايت الهدف الرابع في الدقيقة 93 من زمن المباراة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر، بعد مرور 7 أسابيع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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