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ولفرهامبتون يضع حداً لبداية سيتي المثالية في «البريميرليغ»

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع ولفرهامبتون واندرارز المتعثر حداً لبداية مانشستر سيتي المثالية في الممتاز لكرة القدم عندما فاز 2-1 على حامل اللقب السبت.

وهز روبن دياز شباك فريقه سيتي بالخطأ بعد تمريرة من بيدرو نيتو العرضية في الدقيقة 13.

لكن سيتي، الذي جلس مدربه بيب جوارديولا في المدرجات بسبب الإيقاف، أدرك التعادل من ركلة حرة رائعة من خوليان ألفاريز في الدقيقة 58.

وبعد ذلك بثماني دقائق أعاد هوانج هي-تشان التقدم لولفرهامبتون من مدى قريب ليكبد سيتي الهزيمة الثانية على التوالي بعد خروجه من كأس الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي.

وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة، لكنه ربما يفقد الصدارة لو فاز ، الذي يملك 16 نقطة، على مضيفه توتنهام هوتسبير.

وقفز ولفرهامبتون إلى المركز 13 بسبع نقاط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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