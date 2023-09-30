شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس يهزم مانشستر يونايتد في «أولد ترافورد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه السيئة بالخسارة على ملعبه، أولد ترافورد، بنتيجة 1-0 من كريستال بالاس، ضمن مباريات الأسبوع السابع لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

سجل خواكيم أندرسون هدف كريستال بالاس في الدقيقة 25 من زمن المباراة التي شهدت سيطرة لاعبي مانشستر يونايتد على الاستحواذ بنسبة 78%.

وحصل لاعبو مانشستر يونايتد على 19 فرصة من بينهم 4 تسديدات على المرمى، وهو ضعف العدد الذي حصل عليه لاعبو كريستال بالاس؛ 8 فرص وتسديدتين، جاء من إحداهما هدف المباراة.

وتقدم كريستال بالاس للمركز التاسع برصيد 11 نقطة، فيما ظل مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 9 نقاط بعد مرور 7 أسابيع من الدوري الإنجليزي الممتاز.