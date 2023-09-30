شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتجاوز البطائح 3-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حقق الجزيرة فوزه الأول على ملعبه هذا الموسم عندما تجاوز البطائح 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، بينما تلقى البطائح الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 4 نقاط بالمركز التاسع.

وأحرز للجزيرة عبدالله رمضان( 19 )واليخاندرو بوزيلو (53 )وعمر تراوري( 90+7).

وسجل هدف البطائح باولو هنريكي( 45+3 )وغادر الملعب مطروداً في الزمن الإضافي من الشوط الثاني.

ترجم الجزيرة استحواذه وأفضليته منذ بداية المباراة بالرغم من محاولة البطائح الضغط العالي ونجح في احراز هدف التقدم من عبدالله رمضان الذي وضع الكرة على يمين حارس الضيوف بعد ان تسلم كرة الإسباني المتألق اليخاندرو بوزيلو.

واستمرت افضلية الجزيرة على حساب البطائح الذي اعتمد على إغلاق المساحات والمرتدات وأضاع علي مبخوت فرصة التعزيز من انفراد ونجح إبراهيم عيسى من ابعاد كرته.

ونجح الضيوف من العودة للمباراة بهدف البرازيلي باولو هنريكي الذي تسلم كرة من عيسى أحمد ووضعها بطريقة رائعة في شباك علي خصيف.

وأضاف الجزيرة الهدف الثاني في انطلاقة الشوط الثاني عبر اليخاندرو بوزيلو، وغادر علي مبخوت ونزل مكانه عمر تراوري الذي أضاع فرصتين بعد دخوله بخمس دقائق وطرد الحكم باولو هنريكي لاعب البطائح بالبطاقة الثانية ونجح الجزيرة في اكمال الثلاثية بتوقيع عمر تراوري ومن صناعة عبدالله ادريس.