شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يرفض طلب إنبي بالمشاركة في السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

رفض اتحاد الكرة المصري، خطاب الاحتجاج الذي أرسله نادي إنبي للمطالبة بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المقبلة رفقة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا، باعتباره أحد أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس مصر عقب استبعاد الزمالك من البطولة.

وقال مصدر مسؤول في الاتحاد المصري إن اللوائح الخاصة بالبطولة لا يمكن تغييرها، مشيراً إلى أن الحالة التي فرضها استبعاد الزمالك لانسحابه من الموسم الماضي، تقتضى وفقاً للائحة البطولة مشاركة وصيف كأس مصر، أو ترشيح فريق من الدوري حسب ترتيبه.

وتابع المصدر أن إنبي يحق له المشاركة في حال الفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، وبالتالي يضمن المشاركة سواء كان بطلاً للكأس أو وصيفاً، لأن أطراف نصف النهائي الآخر أحدهما بيراميدز المشارك في السوبر كوصيف للدوري، والزمالك المستبعد من البطولة.

وخاطب مسئولو نادي إنبى اتحاد الكرة بشكل رسمي للمشاركة في بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بنسختها الجديدة بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي في نصف نهائى كأس مصر المقرر إقامتها فى الرابع من أكتوبر.

وفسر إنبي سبب طلبه المشاركة فى السوبر بأنه الأحق خاصة أن الفريق البترولي يعتبر الممثل الوحيد لكأس مصر بعد مشاركة الأهلي باعتباره بطل الدوري وبيراميدز باعتباره الوصيف وسيراميكا كونه بطل كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات أكد أن الفريق الرابع المشارك في بطولة السوبر سيكون إنبى حال فوزه على الأهلي فى نصف نهائي كأس مصر، أما فى حال خسارة الفريق البترولى فيشارك فيوتشر باعتباره رابع الدورى الموسم الماضى بعد استبعاد الزمالك.