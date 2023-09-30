الامارات | الجزيرة يفوز.. وعلي مبخوت يغيب عن التسجيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجزيرة فوزاً مقنعاً على ضيفه البطائح 3-1، السبت، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليواصل بذلك "فخر أبوظبي" انتصاراته للأسبوع الثاني على التوالي، رافعا رصيده للنقطة التاسعة، فيما بقى البطائح عند أربعة نقاط.

وتقدم أصحاب الأرض أولاً عن طريق عبدالله رمضان، من تسديدة عبد الله رمضان، التي سددها من داخل الصندوق بعد تمريرة مثالية من زميله اليخاندرو بوزويلو "19".

ولكن البطائح نجح في العودة للنتيجة قبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد عند الدقيقة 45+2 عبر باولينهو دوس سانتوس، من تسديدة أيضا من داخل الصندوق صعب على الحارس علي خصيف لتستقر على يساره.



وفي الشوط الثاني، تمكن الجزيرة أن يتقدم من جديد عبر اليخاندرو بوزويلو، الذي استغل كرة ضالة داخل الصندوق، ليسدد منها بنجاح داخل المرمى، ثم اختتم عمر تراوري أهداف اللقاء في الدقيقة 90+8 من كرة أهداها له اليخاندرو بوزويلو، ليضعها أرضية على يسار الحارس.

وجاءت المباراة متكافئة المستوى في معظم شوطي المباراة، وان ترجحت كافة الجزيرة من حيث عدد الفرص التي صنعها، والتي لم تُترجم بالصورة، على الرغم من وجود علي مبخوت والذي غاب عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.