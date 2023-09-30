"انت السبب مع مرتضى".. تفاصيل طرد جماهير الزمالك علاء مقلد من استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت المقصورة الرئيسية لاستاذ القاهرة هجوم شديد من جماهير الزمالك على علاء مقلد عضو مجلس الإدارة السابق أثناء حضوره مباراة الفريق أمام أرتا سولار الجيبوتي.

ووفقا لمراسل الخليج 365: "جماهير الزمالك انفعلت على علاء مقلد بشدة في المقصورة في الشوط الأول خاصة مع خسارة الفريق الأبيض، وحملته مسؤلية ما يحدث حاليا".

وأوضح المراسل: "جماهير الزمالك قالت لمقلد أنت السبب كنت مع مرتضى منصور فين الصفقات فين اللاعبين حرام عليكم ضيعتوا الفريق".

وأضاف المصدر: "الجهات الأمنية قامت بإخراج علاء مقلد من المدرجات خوفا من تفاقم الأزمة وهناك محاولات لتواجده في مكان آخر بعيد عن الجماهير".