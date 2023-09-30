"للمرة الرابعة".. أرسنال يحقق رقما قياسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

فاز نادي أرسنال على نظيره بورنموث بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يفوز فيها أرسنال في أول ثلاث مباريات خارج أرضه في الدوري الممتاز ( 1930–31 و2004–2005 و2013–14) بينما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحققون فيها ذلك دون أن تستقبل شباكهم أي هدف. وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية

ويلاقي أرسنال نظيره مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، على ملعب الامارات.

