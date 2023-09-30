ريمونتادا.. الزمالك يتأهل لمجموعات الكونفدرالية برباعية في مرمى أرتا سولار

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لنادي الزمالك في تحقيق الفوز على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف وتأهل بصعوبة إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم فريق أرتا سولار في البداية وتحديدا في أول 15 دقيقة، وفي الشوط الثاني عدل الزمالك النتيجة في الدقيقة 49 عن طريق يوسف إوباما.

وواصل الزمالك ضغطه الهجومي ونجح محمود عبدالرازق شيكابالا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 53، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 73، وأحرز الهدف الرابع حمزة المثلوثي في الدقيقة 88.

وتأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات بعدما خسر في الذهاب بهدفين، وحقق الفوز في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.