شكرا لقرائتكم خبر عن أرتا سولار ينهى الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأنتهى الشوط بتقدم فريق أرتا سولار بهدف دون رد.

شهدت الدقيقة 16 من عمر اللقاء تسجيل فريق أرتا سولار هدف التقدم، عن طريق ارساما حسن، ليصعب اللقاء على الفريق الأبيض.

ويواصل الزمالك الضغط على الفريق الجيبوتى من أجل تسجيل هدف التعادل، والبحث عن تسجيل أكثر من هدف حتى يحصد الفريق بطاقة التأهل، حيث يحتاج الزمالك لتسجيل 4 أهداف، نظرًا لانتهاء مباراة الذهاب بفوز أرتا سولار بثنائية نظيفة.

واستمر ضغط الزمالك على الفريق الجيبوتى على أمل تسجيل هدف التعادل، حيث كثف الأبيض الهجمات عن طريق دخول منطقة الجزاء والتسديد من خارج المنطقة.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول حدوث مشادات بين لاعبى الزمالك وأرتا سولار، وتلقى موسى كوليبالى وأحمد زيزو البطاقة الصفراء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"، خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.

الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى مباراة الذهاب ، وسجل الهدفين ، جابريل دادزي بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه في الدقيقة 60.

ويحتاج الأبيض للفوز بثلاثة أهداف على بطل جيبوتى لضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعد خسارة لقاء الذهاب الذى أقيم فى تنزانيا بثنائية نظيفة.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.



































































