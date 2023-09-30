شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدفع بـ أوباما بديلاً لـ ناصر منسي فى مبارارة الزمالك وأرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بـ يوسف أوباما بديلاً لناصر منسى مع انطلاق الشوط الثانى من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"، خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.

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