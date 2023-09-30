ريمونتادا تقود الزمالك لمجموعات الكونفدرالية على حساب أرتا سولار

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والأياب.

سجل ارساما حسن هدف التقدم لأرتا سولار فى الدقيقة 16، ثم سجل يوسف أوباما هدف التعادل فى الدقيقة 50، وفى الدقيقة 52 سجل شيكابالا الهدف الثانى، وسجل زيزو الهدف الثالث فى الدقيقة 74، قبل أن يحرز حمزة المثلوثى الهدف الرابع فى الدقيقة 89.

أحداث المباراة

شهدت الدقيقة 16 من عمر اللقاء تسجيل فريق أرتا سولار هدف التقدم، عن طريق ارساما حسن، ليصعب اللقاء على الفريق الأبيض.

ويواصل الزمالك الضغط على الفريق الجيبوتى من أجل تسجيل هدف التعادل، والبحث عن تسجيل أكثر من هدف حتى يحصد الفريق بطاقة التأهل، حيث يحتاج الزمالك لتسجيل 4 أهداف، نظرًا لانتهاء مباراة الذهاب بفوز أرتا سولار بثنائية نظيفة.

واستمر ضغط الزمالك على الفريق الجيبوتى على أمل تسجيل هدف التعادل، حيث كثف الأبيض الهجمات عن طريق دخول منطقة الجزاء والتسديد من خارج المنطقة.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول حدوث مشادات بين لاعبى الزمالك وأرتا سولار، وتلقى موسى كوليبالى وأحمد زيزو البطاقة الصفراء.

مع بداية الشوط الثانى أجرى اوسوريو المدير الفنى للزمالك أول التبديلات بخروج ناصر منسى ونزول يوسف أوباما، والذى نجح فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 50 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من ضربة ثابتة.

وفى الدقيقة 52 سجل محمود شيكابالا هدف الزمالك الثانى بعد تمريرة متقنة من يوسف أوباما، الذى دخل ونجح فى قلب موازين اللقاء.

فى الدقيقة 60 أجرة أوسوريو التبديل الثانى بخروج سيف الدين الجزيرى، ودخل السنغالى إبراهيما نداى بدلاً منه، بعدها هدأت الأواضع مع بعض الهجمات البيضاء لكنها غير مؤثرة.

وفى الدقيقة 74 سجل أحمد زيزو الهدف الثالث للزمالك، بعدما سقطت الكرة من يد حارس المرمى.

وفى الدقيقة 89 سجل حمزة المثلوثى هدف الزمالك الرابع، فى ملحمة كروية كبيرة قدمها الفريق الأبيض فى الشوط الثانى من اللقاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"، خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.

الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى مباراة الذهاب ، وسجل الهدفين ، جابريل دادزي بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه في الدقيقة 60.

ويحتاج الأبيض للفوز بثلاثة أهداف على بطل جيبوتى لضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعد خسارة لقاء الذهاب الذى أقيم فى تنزانيا بثنائية نظيفة.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.



















































































































































