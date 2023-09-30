شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يترقب قرار كولر للمشاركة فى مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أكرم توفيق، لاعب الأهلي، جاهزا للمشاركة في مباريات فريقه بشكل تدريجي في الفترة الحالية، بعد اجتياز فترة التأهيل التي خضع لها عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي، بخلاف تخطي الاختبارات التي خضع لها اللاعب على الركبة قبل إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويغيب أكرم توفيق عن المشاركة مع الأهلي لأكثر من 8 شهور منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ويترقب قرار مارسيل كولر، المدير الفني، من أجل دخول قائمة المباريات بدءا من مباراة إنبي القادمة في نصف نهائي كأس مصر.

ويترقب أكرم توفيق الحصول على فرصة المشاركة في المباريات أسوة بما حدث مع كريم فؤاد الذي تعرض لنفس الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وخاضا برنامجا تأهيليا سويا، قبل أن يعود للمشاركة في مباراتي المصري البورسعيدي بالدوري وسان جورج الإثيوبي بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل كريم فؤاد هدفا في أول مشاركة بعد العودة من الصليبي في مباراة المصري، وظهر بمستوى طيب في الوقت الذي شارك فيه في المباراة.