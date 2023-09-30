ريمونتادا بيضاء.. الزمالك يتأهل لمجموعات الكونفدرالية على حساب أرتا سولار

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد خسر في لقاء الذهاب ٢- ٠.

وبذلك تأهل الزمالك بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والأياب.

سجل ارساما حسن هدف التقدم لأرتا سولار فى الدقيقة 16، ثم سجل يوسف أوباما هدف التعادل فى الدقيقة 50، وفى الدقيقة 52 سجل شيكابالا الهدف الثانى، وسجل زيزو الهدف الثالث فى الدقيقة 74، قبل أن يحرز حمزة المثلوثى الهدف الرابع فى الدقيقة 89.