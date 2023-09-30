شكرا لقرائتكم خبر عن بتسعة لاعبين.. خورفكان يحقق معجزة كروية أمام الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

ب«ريمونتادا» رائعة وبتسعة لاعبين،نجح خورفكان في عرقلة انطلاقة الوصل وانتزع نقطة غالية بطعم الفوز منه بعد تعادله 3-3 خلال المباراة الدرامية المثيرة التي جمعت الفريقين السبت على استاد صقر بن محمد القاسمي في ختام مواجهات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

بهذا التعادل يصبح الوصل برصيد 10 نقاط وليتأخر عن ركب الصدارة بنقطتين، فيما وصل خورفكان للنقطة الرابعة وأصبح تاسعاً.

وجاء تعادل«النسور» أشبه بمعجزة كروية، ولاسيما ان صاحب الأرض تأخر 0-3 في أول 14 دقيقة، ثم طرد منه لاعبين عندما كانت النتيجة 3-2، ورغم ذلك سجل التعادل.

لم يمهل الوصل أصحاب الأرض أكثر من 14 دقيقة فقط قبل أن يدك شباك الحارس أحمد محمود ديدا بثلاثة أهداف أفتتحها السويسري هاريس في الدقيقة الثانية برأسية رائعة مستغلاً الكرة العرضية التي أرسلها سالم العزيزي، قبل أن يعود هاريس ويردفه بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة بضربة رأسية أيضاً من الضربة الركنية التي نفذها الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، ثم اضاف فابيو ليما الهدف الثالث عند الدقيقة 14 من كرة على الطائر، ليجد فريق خورفكان نفسه متأخراً بثلاثة أهداف قبل ان تسري حرارة المباراة على اجساد لاعبيه ويبدأ في التحرك ومقاسمة ضيفه السيطرة والهجمات وبالفعل تسنح له أكثر من فرصة للتسجيل وتقليص الفارق خاصة الكرة التي تهيأت للبرازيلي لورينسي لكنه سددها في احضان الحارس خالد السناني.

فاجأ خورفكان ضيفه الوصل بهدفين مع انطلاقة الحصة الثانية بدأها البرازيلي لورينسي في الدقيقة 52، ثم أضاف محمد إسماعيل هدف التقليص الثاني عند الدقيقىة 55 بعد مجهود فردي رائع لتشتعل المباراة إثارة وندية على الملعب وفي المدرجات التي اكتظت بجمهور الفريقين، ورغم النقص العددي الذي طرأ في صفوف النسور جراء طرد الثنائي الأوزبكي عبدالله عبدوليف في الدقيقة 67 ومسعود سيلمان في الدقيقة 81 إلا ان الفريق واصل انتفاضته وحماسه واستطاع البديل أنتونيو فالمور في تسجيل هدف التعادل الثالث عند الدقيقة 91 بعد خطأ من جانب لاعب الوصل بوبليتي لتنتهي المباراة 3-3،وأدار المباراة الحكم الشاب يوسف الجسمي.