شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفرمل مغامرة جيرونا ويستعيد الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد ريال مدريد الصدارة عندما فرمل الانطلاقة القوية لمضيفه الكتالوني جيرونا بالفوز عليه بثلاثية نظيفة السبت على الملعب البلدي «دي مونتيليفي» في جيرونا في المرحلة الثامنة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل خوسيلو (17) والفرنسي أوريليان تشواميني (21) والإنكليزي جود بيلينغهام (71) الأهداف.

وعاد النادي الملكي إلى الصدارة التي خسرها في المرحلة السادسة بسقوطه أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد 1-3، فحقق فوزه الثاني توالياً والسابع هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الذي كان انتزعها مؤقتاً بفوزه على ضيفه إشبيلية 1-0.

وعادل ريال مدريد فريق جيرونا في عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة حيث حقق انتصاره الثالث مقابل تعادل واحد.

وأعاد النادي الملكي جيرونا إلى أرض الواقع وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم الذي استهله بتعادل قبل أن يحقق ستة انتصارات متتالية. وبقي الغريم التقليدي برشلونة وحيداً دون هزيمة حتى الآن هذا الموسم.

وكاد الفنزويلي يانغل هيريرا يفعلها بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للأوكراني فيكتور تسيغانكوف مرت فوق العارضة (3).

وحرم القائم الأيمن تسيغانكوف من افتتاح التسجيل عندما رد رأسيته من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لميغل غوتييريس (4).

ونجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل في محاولته الهجومية الأولى عندما مرر بيلينغهام كرة عرضية بخارج قدمه اليمنى إلى خوسيلو المتوغل داخل المنطقة فسددها من مسافة قريبة داخل المرمى (17).

وهو الهدف الرابع لخوسيلو هذا الموسم.

وعزز تشواميني تقدم النادي الملكي برأسية رائعة من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية أنبرى لها الاختصاصي الأالماني طوني كروس وأسكنها على يمين الحارس الارجنتيني باولو غاسانيغا (21).

وهو الهدف الأول لتشواميني بألوان ريال مدريد.

وكاد بيلينغهام يوجه الضربة القاضية لجيرونا عندما توغل وانفرد وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس غاسانيغا على دفعتين (28).

وأنقذ كيبا أريسابالاغا مرماه من هدف محقق بابعاده كرة رأسية لمدافع برشلونة السابق إريك غارسيا من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية (50).

ونجح بيلينغهام في تسجيل الهدف الثالث مستغلاً كرة من خوسيلو داخل المنطقة فسددها «على الطاير» بيمناه داخل المرمى (71).

وهو الهدف السادس لبيلينغهام هذا الموسم فأنفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هداف واحد أمام مهاجمي برشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأتلتيكو مدريد ألفارو موراتا.

وتلقى ناتشو بطاقة حمراء مجانية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع اثر تدخل متهور على المهاجم البديل بورتو.

وواصل خيتافي وضيفه فياريال نزيف النقاط بتعادلهما سلباً.

وهي المباراة الثالثة يفشل فيها الفريقان في تحقيق الفوز واكتفى كل منهما بنقطة للمرة الثانية، فرفع خيتافي رصيده الى تسع نقاط في المركز العاشر مقابل ثماني لفياريال الثاني عشر.

ولعب فياريال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23 اثر طرد لاعب وسطه أليكس باينا.

وأنقذ المهاجم الدولي الكولومبي راداميل فالكاو فريقه رايو فايكانو من الخسارة امام ضيفه ريال مايوركا بإدراكه التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

وكان رايو فايكانو البادئ بالتسجيل وتحديدا منذ الدقيقة الرابعة عبر الفارو غارسيا، لكن الكوسوفي فيدات موريكي أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة، قبل أن يمنح أنتونيو سانشيس التقدم للضيوف (59).

وحصل رايو فايكانو على ركلة جزاء انبرى لها فالكاو بنجاح.