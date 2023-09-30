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زيارة خاصة لغرفة ملابس الزمالك بعد التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - حرص أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي على الظهور في غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم عقب انتهاء مباراة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لتهنئة اللاعبين على الفوز والتأهل لدور المجموعات.

وقام الثنائي بتهنئة لاعبي الزمالك بعد الفوز والنتيجة الكبيرة والأداء الرجولي والتأهل الصعب لدور المجموعات.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء العودة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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