شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: قادرون على تخطى سينجيدا التنزانى.. وواجهنا ظروفا صعبة فى الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفيوتشر، على قدرة فريقه على تخطي عقبة سينجيدا التنزاني والتأهل للدور التالي في الكونفدرالية.

وقال ريكاردو فورموسينيو، في المؤتمر الصحفي: "مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونمتلك القدرة على تحقيق الفوز والصعود للدور التالي في البطولة".

وأضاف: درسنا الخصم جيدا ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم، والخسارة بهدف في مباراة الذهاب ليست نتيجة ثقيلة، وقادرون على التعويض في مباراة الغد".

وتابع: "واجهنا أجواء صعبة في مباراة الذهاب، وأرضية الملعب لم تكن جيدة، لكننا حددنا هدفنا جيدا بالتأهل للدور التالي من الكونفدرالية الأفريقية".