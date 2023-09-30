شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلى فى بداية التحضير لمباراة إنبى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت دون راحة، وذلك بعد مواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي أمس في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوزه برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بلقاء الأمس.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام سانت جورج الإثيوبي مرانًا استشفائيًّا وتدريبًا خفيفًا للتخلص من الإجهاد.

وأدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

وفاز الأهلي أمس برباعية نظيفة على فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.