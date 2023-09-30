شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: أوباما كان مصابا وشارك فى مباراة أرتا سولار على مسئوليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" لاعب الفريق الأبيض، كان يشكو من شد خفيف في العضلة الخلفية، الأمر الذى منعه من المشاركة في المران الأخير للفريق الأبيض قبل مواجهة أرتا سولار.

وأكد طبيب الزمالك، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، إن أوباما شارك في مباراة أرتا سولار على مسئوليته الشخصية، موضحاً أن اللاعب رفض التخلي عن الفريق في هذا الموقف الصعب وطلب المشاركة في المباراة.

وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والأياب.

سجل ارساما حسن هدف التقدم لأرتا سولار فى الدقيقة 16، ثم سجل يوسف أوباما هدف التعادل فى الدقيقة 50، وفى الدقيقة 52 سجل شيكابالا الهدف الثانى، وسجل زيزو الهدف الثالث فى الدقيقة 74، قبل أن يحرز حمزة المثلوثى الهدف الرابع فى الدقيقة 89.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"، خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.