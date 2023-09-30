شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 30 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم السبت 30 / 9 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بدون راحة عقب الفوز على سان جورج الإثيوبي أمس الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحرص كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية مباراة إنبي وصعوبة المرحلة القادمة، خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على تحديات صعبة بدءا من مباراة إنبي بالكأس ثم الإسماعيلي في الدوري قبل توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية.
شارك أنتوني موديست، مهاجم الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية بشكل جماعي، ليعلن جاهزيته من الناحية البدنية للمشاركة في مباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.
وحرص موديست على خوض برنامج بدني خلال الفترة الماضية، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية الخاص به، بعدما شهدت مباراة المصري في افتتاحية الدوري معاناة اللاعب من نقص في الجاهزية البدنية.
ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز، فى تحقيق الفوز بأول مواجهاته الخميس على فاب الكاميرونى بنتيجة 33/18.
حصل ياسر سيف، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة بي إم سي الكونغولي، التي جمعت الفريقين ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل، وقدم ياسر أداءً مميزًا أسهم في فوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 37-24.
ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.
أصبح أكرم توفيق، لاعب الأهلي، جاهزا للمشاركة في مباريات فريقه بشكل تدريجي في الفترة الحالية، بعد اجتياز فترة التأهيل التي خضع لها عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي، بخلاف تخطي الاختبارات التي خضع لها اللاعب على الركبة قبل إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.
ويغيب أكرم توفيق عن المشاركة مع الأهلي لأكثر من 8 شهور منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ويترقب قرار مارسيل كولر، المدير الفني، من أجل دخول قائمة المباريات بدءا من مباراة إنبي القادمة في نصف نهائي كأس مصر.
استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة الثنائى حسين الشحات وبيرسى تاو لاعبي الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة إنبى المقبلة بكأس مصر.
وشارك الشحات وبيرسى تاو فى مباراة سان جورج الإثيوبى أمس الجمعة من مقاعد البدلاء بعدما فضل المدرب السويسري إراحة الثنائى فى ظل كثرة ارتباطات المارد الأحمر على الصعيد المحلى والأفريقى بالفترة المقبلة.
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