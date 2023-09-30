شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 30 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم السبت 30 / 9 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بدون راحة عقب الفوز على سان جورج الإثيوبي أمس الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية مباراة إنبي وصعوبة المرحلة القادمة، خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على تحديات صعبة بدءا من مباراة إنبي بالكأس ثم الإسماعيلي في الدوري قبل توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية.

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