شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: صعّبنا مباراة أرتا سولار على أنفسنا وجمهور الأبيض رقم "1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مدحت عبد الهادى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بجماهير الفريق الأبيض، مؤكدا أنها ستظل دائماً رقم واحد لدعمها المستمر للفريق، خاصة أنهم كانوا سببا في الفوز على أرتا سولار في مباراة اليوم والصعود لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الهادى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "ON TIME SPORTS"، أن وجود جماهير الزمالك في استاد القاهرة الدولى تسبب في زيادة الضغط على اللاعبين، وشدد على أن الأداء تحسن في الشوط الثاني للقاء.

وكشف المدرب العام لفريق الزمالك أن فريقه السبب في صعوبة المباراة، بعد الخسارة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة واستقبال هدف مبكر في لقاء في الإياب، مشيراً إلى أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني في الشوط الثاني كانت لها دور كبير في تحقيق الفوز، وخاصة أوباما، الذي كان من المقرر أن يبدأ أساسيا لولا شكواه من إصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية قبل اللقاء.

وأكد عبد الهادي، في تصريحاته بعد اللقاء، أن لاعبى الزمالك نجحوا في إثبات ذاتهم في الشوط الثاني، وتحقيق الفوز المطلوب من أجل التأهل لدور المجموعات، وأشكر الجماهير التي حرصت على التواجد لمؤازرة الفريق.