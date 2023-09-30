شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محجوب حكما لمواجهة غزل المحلة وحرس الحدود فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة غزل المحلة مع حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين، إلى الحكم إبراهيم محجوب.

ويعاون الحكم إبراهيم محجوب كل من عمران فريج وهشام صبرى كمساعدين، وأحمد العباسى حكما رابعا.

وجاءت قائمة غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الخضري

الدفاع: على عباس، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، أوشا، مجدى صبري، عبد الله بيكا

الوسط: محمد أبو الحمد، خالد الأخميمي، محمود غالي، محمود علاء، أسامة خليل، يوسف بيبو، عبدالرحمن بودي، العموري، أحمد طارق، شيكو محارب، محمود مسعد، أحمد نجدي

الهجوم: رجب مارو، عبده يحيى، تشارلز بانسي

ويسعى خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى والثلاث نقاط من أجل الانفراد بصدارة ترتيب دورى المحترفين مؤقتا، وطالب اللاعبين بضرورة القتال واستغلال الفرص أمام مرمى الحدود، خاصة أن المباراة تعتبر بـ6 نقاط لأن الحرس من المتنافسين.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 3 نقاط بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف.