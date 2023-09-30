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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 30-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أشاد مدحت عبد الهادى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بجماهير الفريق الأبيض، مؤكدا أنها ستظل دائماً رقم واحد لدعمها المستمر للفريق، خاصة أنهم كانوا سببا في الفوز على أرتا سولار في مباراة اليوم والصعود لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مدرب الزمالك: صعّبنا مباراة أرتا سولار على أنفسنا وجمهور الأبيض رقم "1"

أشاد مدحت عبد الهادى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بجماهير الفريق الأبيض، مؤكدا أنها ستظل دائماً رقم واحد لدعمها المستمر للفريق، خاصة أنهم كانوا سببا في الفوز على أرتا سولار في مباراة اليوم والصعود لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قال محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" لاعب الفريق الأبيض، كان يشكو من شد خفيف في العضلة الخلفية، الأمر الذى منعه من المشاركة في المران الأخير للفريق الأبيض قبل مواجهة أرتا سولار.

أول قرار لـ أوسوريو فى الزمالك بعد التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي عقب التأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أصدرت قائمة حسين لبيب، المرشحة فى انتخابات نادى الزمالك، المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل، بيانًا تكشف خلاله تعرض منصاتها على السوشيال ميديا للهجوم، بهدف غلق تلك الحسابات.