شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء وهدف زيزو من تسلل واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد جهاد جريشة، الحكم السابق، أن الزمالك لم يستحق أى ركلة جزاء أمام أرتا سولار الجيبوتى فى المباراة التى جمعتهما فى إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

وقال جهاد جريشة، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أحمد سيد زيزو لا يستحق ركلة جزاء فى الشوط الأول، وكان يجب أن يحصل على إنذار للتمثيل لعدم تدخل مدافع أرتا سولار".

وأضاف جهاد جريشة: "كرة مصطفى شلبى والجزيرى لا تستحق ركلة جزاء، وقرار الحكم باستمرار اللعب هو القرار الصحيح؛ لعدم وجود أى مخالفة على المدافع".

وتابع الحكم الدولى السابق: "هدف أحمد سيد زيزو جاء من تسلل واضح، وكان يجب إلغاء الهدف لوجود زيزو فى موضع التسلل، وتعامل الحكم الرابع مع مدحت عبد الهادى غير لائق، وأتوقع إدانة من الاتحاد الأفريقى لهذا الحكم".

وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والأياب.

سجل ارساما حسن هدف التقدم لأرتا سولار فى الدقيقة 16، ثم سجل يوسف أوباما هدف التعادل فى الدقيقة 50، وفى الدقيقة 52 سجل شيكابالا الهدف الثانى، وسجل زيزو الهدف الثالث فى الدقيقة 74، قبل أن يحرز حمزة المثلوثى الهدف الرابع فى الدقيقة 89.