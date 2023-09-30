شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز: إبراهيم عادل يعود للملاعب بعد شهرين وننتظر الأشعة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى منيرى، رئيس الجهاز الطبى فى بيراميدز، أن إبراهيم عادل لاعب وسط بيراميدز يعانى من الإصابة بكسر فى شظية الكاحل، وننتظر نتيجة الأشعة الأخيرة لتحديد طريقة العلاج.

وقال مصطفى منيرى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إبراهيم عادل يعانى من إصابة بكسر فى شظية القدم وننتظر الأشعة الأخيرة لتحديد برنامج العلاج".

وأضاف طبيب بيراميدز: "إبراهيم عادل يحتاج 6 أسابيع للتعافى من الإصابة وشهرين للعودة مجددا للمشاركة فى التدريبات ومن ثم العودة للمباريات تدريجيا".

وتابع: "إصابة إبراهيم عادل كانت غريبة؛ لعدم تدخل أى لاعب معه، ومثل هذه الإصابة تحتاج إجراء أشعة لتحديد الطريقة المثلى للعلاج سواء بتدخل جراحى أم لا".

وكان إبراهيم عادل قد تعرض للإصابة فى مواجهة الجيش الرواندي فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت على استاد الدفاع الجوى، وانتهت بفوز بيراميجز بنتيجة 6 / 1.

وسجل سداسية بيراميدز فى شباك الجيش الرواندى كل من مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، 56، 60 و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.

حجز بيراميدز بطاقة التأهل لدور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا، الذى يشارك فيها لأول مرة في تاريخه بعد احتلاله المركز الثانى في الدورى الموسم الماضى، خلف الأهلى صاحب اللقب.