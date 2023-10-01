شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يهزم الحصن في الوقت القاتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

انتزع الظفرة فوزاً غالياً من ضيفه دبا الحصن 2-1 في افتتاح مواجهات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

بكر الفريق الحصناوي بالتسجيل عن طريق اللاعب كيكوي جيسوس(14) وأدرك البرازيلي دياجو فارياس التعادل للظفرة( 23 )قبل أن يخطف البديل هوجو بيجولي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع (90+4)، وبهذا الفوز يرفع الظفرة رصيده إلى 8 نقاط ويبقى الحصن بنقاطه ال6.

كما كان الفوز أيضاً من نصيب مسافي على ضيفه جلف إف سي بثنائية لعبدالله راشد وفرانسيفالدو، وبهذا الفوز يرفع مسافي رصيده إلى 7 نقاط ويبقى جلف أخيراً بدون رصيد.

وعلى ملعب شباب الأهلي تعادل جلف يونايتد وضيفه مصفوت 2-2، سجل ليونايتد سيدرك نانا وراشد حسن فيما أحرز واليسون واوزور اكانوه هدفي مصفوت. كما كان التعادل أيضاً من نصيب سيتي والذيد 1-1 على ملعب الأخير، سجل لأصحاب الأرض فلرسون ناتان وعادل لسيتي حمد عيسى، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب علي أحمد من الذيد.

وتستكمل مباريات الجولة اليوم بأربع مباريات تجمع العروبة المتصدر مع الفجيرة، ودبا الفجيرة مع يونايتد، والجزيرة الحمراء مع العربي، والتعاون مع الرمس.