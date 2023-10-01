شكرا لقرائتكم خبر عن دالاس يواجه مينيسوتا في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أنظار عشاق كرة السلة حول العالم نحو أبوظبي خلال الأسبوع الجاري، حيث يستعد فريق دالاس مافريكس لمواجهة فريق مينيسوتا تمبروولفز في مباراتين تمهيديتين قبل بداية الموسم في إطار مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2023 المُقدّمة من شركة «القابضة».

وتقام المواجهتان يومي 5 و7 أكتوبر في الاتحاد أرينا على جزيرة ياس، في إطار التعاون الاستراتيجي بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والذي تستضيف بموجبه أبوظبي المباريات التمهيدية ل«NBA» قبل بداية الموسم للعام الثاني على التوالي في منطقة الخليج العربي.

ويتطلع جيسون كيد مدرب فريق دالاس مافريكس والبطل السابق لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب خلال الفترة التي يقضيها الفريق في المنطقة، مؤكداً أنه يرى في المباراتين المرتقبتين ضد المنافس القوي فرصة مثالية لتطوير قدرات فريقه التي تساعد على تحقيق الانتصارات قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال كيد، المشارك في مباراة كل النجوم 10 مرات: «سنحرص على إظهار أعلى مستويات الروح التنافسية في كلتا المواجهتين، حيث نهدف إلى بناء قدرات فريقنا الضرورية لحصد البطولات. كما تمنحنا زيارة أبوظبي فرصة استثنائية لتطوير هذه القدرات، ونؤكد التزامنا الكامل باغتنام هذه الفرصة».

وتهدف الشراكة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى تعزيز رياضة كرة السلة في الشرق الأوسط ودعم المواهب فيها.