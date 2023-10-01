شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتنفيذ المبادرات في أندية الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت لجنة تصميم وتنفيذ المبادرات الثقافية المجتمعية الرياضية في مجلس الشارقة الرياضي خطتها التشغيلية للعمل بها خلال الفترة القادمة، وقررت القيام بزيارات ميدانية لأندية الإمارة وفق جدول زمني معتمد، وشكلت ثلاثة فرق عمل للتنفيذ، كما قامت بمخاطبة منطقة الشارقة الطبية لرصد البيانات الإحصائية الخاصة بالأمراض المزمنة وفقاً للفئات العمرية بالمجتمع.

وعقدت اللجنة خلال الفترة الماضية اجتماعين بعد قرار التشكيل برئاسة عبدالله محمد المليح عضو مجلس الإدارة، وضمت كلاً من: خليفة الجاري الكتبي نائب الرئيس، والأعضاء الدكتور عمار علاي النقبي والدكتور سيف أحمد الزعابي وسلطان حسن العبيدلي وأحمد علي السلمان وعفراء جمعة المشغوني وخالد محمد أحمد وعلي أحمد المهيري وأحمد أمين الزرعوني وهدى ثاني علي ومحمد شلش مقرر اللجنة.

وتم خلال الاجتماعات صياغة مهام واختصاصات اللجنة، وبحث المعوقات التي تعترض سبل تنفيذ المبادرات والأنشطة الثقافية والمجتمعية، ومناقشة سبل التنسيق مع مختلف الهيئات ومؤسسات ودوائر الحكومية في الشارقة، ومخاطبة دائرة الإحصاء وتنمية المجتمع لتوفير الإحصاءات اللازمة، وأكد الاجتماع أهمية التكامل بين الأندية والمؤسسات المختلفة لتعزيز الثقافة المجتمعية الرياضية ودعم القضايا المجتمعية إضافة إلى إعداد دليل للعمليات التشغيلية للمبادرات والأنشطة.

وأشار عبدالله المليح الى أن اللجنة تسعى إلى ترجمة اختصاصاتها وهي تصميم وتنفيذ البرامج الثقافية المجتمعية الرياضية لكافة الأندية بالإمارة، ووضع وتطوير سياسات المنافع الثقافية الإجتماعية الرياضية، وتعزيز التمكين لرفع نسبة مشاركة المواطنين في الأنشطة الرياضية بالإمارة، والعمل على تعزيز دور الأندية الرياضية في معالجة القضايا المجتمعية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالإمارة، والإشراف على تنفيذ الخطة التشغيلية المعتمدة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً من كافة النواحي من أجل تقديم عمل مميز يواكب الأهداف التي تم من أجلها تشكيل اللجنة.