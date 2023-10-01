شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتألق في بطولة آسيا للرجبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اليوم الأول من بطولة آسيا للرجبي تحت 18 سنة التي تقام في الصين تايبيه تألقاً استثنائياً لمنتخب الشباب الإماراتي، حيث تمكن من تحقيق انتصارين بمستوى رفيع، وتصدر مجموعته ليعزز آماله في التأهل إلى النهائيات.

في المباراة الأولى، واجه المنتخب الإماراتي منتخب تايلاند، وبالرغم من إصابة أحد أهم لاعبيه في هذه المباراة، إلا أنه قدم أداء استثنائياً وتفوق بنتيجة 42-7.

وفي اللقاء الثاني، واجه منتخب الإمارات منتخب الصين تايبيه، صاحب الأرض، واستمر تألق الفريق الإماراتي وحقق فوزاً ساحقاً بنتيجة 34-0، وهذا الانتصار الكبير كفل للمنتخب صدارة المجموعة وبالتالي ضمن مقعداً في نصف النهائي.

وفي ما يتعلق بمنتخب الإمارات للشابات، فقد تعرض للهزيمة في مباراته الأولى أمام المنتخب الهندي بنتيجة 5-10 بسبب خطأ تحكيمي مثير للجدل، وقد تقدم الاتحاد بشكوى رسمية بشأن هذا القرار، وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب بنتيجة كبيرة 48-0 على منتخب الصين تايبيه.

وأشار جاسم السويدي مساعد المدرب الوطني للشباب، إلى أن معنويات الفريق مرتفعة جداً بعد هذه الانتصارات الرائعة، والفريق يتطلع بشغف إلى مباراة نصف النهائي ولديه أمل كبير في الفوز بكأس البطولة.

وأكدت مدربة الفتيات فيلادلفيا أولاندو، إصرارها الكبير على تحقيق اللقب برغم الخسارة في المباراة الأولى، وأعربت عن ثقتها الكبيرة في قدرة الفريق على تحقيق هذا الهدف، وقالت إن تألق منتخب الشابات الإماراتيات في بطولة آسيا للرجبي تحت 18 سنة يمثل إنجازاً كبيراً للرياضة في الإمارات ويشير إلى مستقبل واعد.