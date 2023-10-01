شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيكتوري» و«الشارقة» يتطلعان لصدارة الفورمولا 1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد زوارق الإمارات لدخول تحدي السباق الرئيسي للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي تقام في مدينة أولبيا في جزيرة ساردينيا الإيطالية بمشاركة 16 زورقاً في السباق الذي ينطلق اليوم في الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

ويتأهب كل من زورقي أبوظبي 1 و2 بقيادة ثاني القمزي وراشد القمزي لكي يدافعا عن لقب البطولة الذي يحمله الفريق عن الموسم الماضي، بالإضافة للمشاركة الإماراتية القوية أيضاً لفريقي الفيكتوري والشارقة عبر المنافسة.

ويأمل ثاني القمزي تكرار إنجاز الموسم الماضي وتحقيق لقب هذه الجولة حيث توج في 2022 بلقب جولة أولبيا ونافس بقوة على لقب الموسم حتى الجولة الختامية في إمارة الشارقة والتي شهدت فوز وتتويج زميله في الفريق شون تورنتي.

كما يهدف ثاني القمزي من خلال هذه الجولة إلى التقدم للأمام في الترتيب العام خاصة مع المسؤولية الكبيرة التي يحملها كون فريق أبوظبي حامل اللقب عن الموسم الماضي، ويحتل القمزي حالياً المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 19 نقطة، ويجب أن يحقق منصة في الجولة الحالية في أولبيا كي يضمن أن يبقى في دائرة الترشيح للمنافسة على اللقب قبل الانتقال للجولة الخامسة والختامية من البطولة والتي ستقام في ديسمبر القادم في إمارة الشارقة.

ويتصدر الترتيب العام حالياً المتسابق السويدي جوناس آندرسون برصيد 43 نقطة، ويلاحقه ثانياً زورق الفيكتوري بقيادة إريك ستارك برصيد 28 نقطة وثالثاً زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن برصيد 27 نقطة.

التحدي الصعب

ويتطلع زورقا فريق فيكتوري رقم 3 ورقم 4 إلى تحقيق النجاح في السباق الرئيسي.

ويحتل زورق «فيكتوري 4» المركز الثاني في الترتيب العام، وبفارق 15 نقطة عن الزورق المتصدر، بينما يملك زورق «فيكتوري 3» بقيادة أحمد الفهيم 3 نقاط.

وأكد السويدي إريك ستارك قائد زورق «فيكتوري 4» أنه يتطلع لمشوار ناجح وسعيد مع الفيكتوري هذا الموسم، مشيراً إلى أن الظروف مهيأة تماماً لمعانقة الإنجاز الكبير مع ختام الموسم.

وأضاف ستارك: «جولة اليوم فاصلة ومهمة في مشوار البطولة، وسأعمل بكل جد لتحقيق الهدف والعودة بنقاط السباق من أجل الاستمرار في مشوار الحلم ومعانقة اللقب».