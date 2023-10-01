لشبونة يخصص البوابة 7 لتكريم رونالدو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخطط مجلس إدارة نادي سبورتينغ لشبونة لطرح تصويت على تسمية البوابة رقم 7 في الملعب الرسمي للفريق «خوسيه ألفالادي»، باسم نجم نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو ، وذلك تكريما للاعب الذي دافع عن قميص «الأسود» في بداية مسيرته الكروية.

ووفقا لصحيفة «FootballTransfers»، تحدث رئيس النادي البرتغالي، فريدريكو فارانداس، عن اقتراح تكريم رونالدو من قبل مجلس الإدارة، وصرح أنهم يخططون للتصويت لإعادة تسمية البوابة رقم 7، لافتا إلى أن الاقتراحات تتعلق بتكريم الشخصيات العظيمة في تاريخ لشبونة، واللاعب يمثل الكثير في هذا الشأن.

قميص لشبونة

ودافع النجم البرتغالي عن قميص لشبونة لمدة موسم واحد فقط في بداية مسيرته الكروية اللامعة، وسجل 5 أهداف في 31 مباراة عبر جميع المسابقات، قبل أن يغادر إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003.

ومنذ أن ترك لشبونة، استمر رونالدو في تمثيل أفضل الأندية الأوروبية؛ مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ثم انطلق في مغامرة جديدة نهاية عام 2022، حيث انضم إلى أحد عمالقة الدوري السعودي للمحترفين نادي النصر.

ويأمل سبورتينغ لشبونة أن تكون بادرته لتكريم كريستيانو سببا في جذبه للعودة إلى النادي مرة أخرى؛ من أجل الحصول على لقب الدوري البرتغالي، ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يعود الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات إلى أوروبا، لأنه يتقدم بقوة في السعودية.

9 انتصارات متتالية

إلى ذلك احتفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، برقم مميز له إثر الفوز الصعب والثمين الذي حققه النصر على مضيفه الطائي بنتيجة 2-1 مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز رونالدو هدف فوز العالمي أمام الطائي من ركلة جزاء في الدقيقة 87، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف، ويتربع على صدارة هدافي الدوري، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

ونشر « صاروخ ماديرا « تغريدة عبر منصة «إكس»، (تويتر سابقا)، قال فيها «انتصار مهم آخر.. 9 انتصارات متتالية. فريق رائع ومميز، دعونا نستمر في العمل الجيد خلال المباريات المقبلة».

وحقق الأسطورة البرتغالية بداية متألقة في رحلته مع «العالمي» منذ انضمامه إلى صفوفهم في نهاية العام الماضي، وأصبح لديه 24 هدفا و7 تمريرات حاسمة في 27 مباراة عبر جميع المسابقات التي خاضها معهم، علما أن اللاعب البالغ من العمر 38 عاما يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم، برصيد 10 أهداف، كما أنه قدم 4 تمريرات حاسمة.