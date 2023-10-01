العداء مسرحي يمنح المملكة الذهبية الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق العداء السعودي يوسف مسرحي أول ميدالية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وجاء إنجاز مسرحي عقب فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 400 م بزمن 45.55 ثانية، ليعيد للأذهان، إنجازه التاريخي قبل نحو عشرة أعوام، عندما حقق أول ميدالية سعودية في نفس السباق في الدورة الآسيوية السابعة عشرة (إنشون 2014م).

ويحمل مسرحي في جعبته، ثلاث ميداليات خلال مشاركته في ثلاث دورات آسيوية، بدأها مع برونزية سباق 400م في أسياد (غوانزو 2010) ثم ذهبية إنشون 2014م وهانغتشو 2022م.

وقدم رئيس الوفد السعودي الأمير فهد بن جلوي، تهنئته للعداء مسرحي، واصفا إياه بالذهب الذي لا يصدأ، مؤكدا أنه كان على يقين كامل بأن مسرحي سيكون في الموعد كما هي عادته دائما، مقدما تهنئته لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بمناسبة هذا الإنجاز.

من جهته، هنأ مسرحي، جميع متابعي الرياضة السعودية بهذا الإنجاز.