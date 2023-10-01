شكرا لقرائتكم خبر الفتح يصعق الوحدة.. والرياض يعبر أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرر فريق الفتح سيناريو مواجهة الأهلي بخماسية ثقيلة جديدة في مرمى ضيفه الوحدة البادئ بالتسجيل مع مطلع الشوط الأول، قبل أن يرد أصحاب الأرض بخماسية مدوية في شباك المغربي منير المحمدي، كان للإسباني كريستيان تيو نصيب الأسد منها (هاتريك)، جاء ذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء أمس.

الشوط الأول

كان فريق الوحدة هو البادئ بالتسجيل عن طريق الأسترالي كريغ قودين (21 ) من تمريرة طولية ذكية من المغربي فيصل فجر خلف دفاعات الفتح اخترق معها قودين ووضعها على يمين الحارس ريني جاكوب، قبل أن يعادل الإسباني كريستيان تيو للفتح من تسديدة زاحفة استغل معها الإبعاد الخاطئ من إسلام هوساوي ظهير أيسر الوحدة (45+5).

الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني ظهرت رغبة أصحاب الأرض في كسب نقاط المباراة، إذ تمكن المغربي مراد باتنا من تسجيل الهدف الثاني للنموذجي من خطأ خارج منطقة الصندوق سددها قوية في المقص العلوي للحارس الوحداوي المغربي منير المحمدي (67)، وفي ظل رغبة فرسان مكة إدراك التعديل والعودة للمباراة استغل مراد باتنا اندفاع دفاعات الوحدة لينطلق من الجهة اليسرى ويجهز كرة مقشرة للبديل ديجانيني الذي سجل الهدف الثالث لأبناء الأحساء، لتنفتح شهية النموذجي ويضيف الهدف الرابع والخامس عن طريق الإسباني كريستيان تيلو (هاتريك) ويهديهم النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز الثامن.

منطقة الخطر

من جهة ثانية ابتعد فريق الرياض خطوة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفضل فوزه الصعب على مضيفه أبها (1-0) أمس.

ويدين الرياض بالفضل في هذا الفوز لنجمه الجامايكي أندري جراي، الذي سجل هدف الحسم قبل 6 دقائق من نهاية المباراة.

وسجل الرياض فوزه الثاني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة عن أبها صاحب المركز الرابع عشر.

كما صعد الأخدود للمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط عقب فوزه على الرائد بهدفين لهدف، فيما ظل الرائد في المركز 17 برصيد 4 نقاط.